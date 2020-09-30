В Турции захотели посадить крымских татар из «Хизб ут-Тахрира»

Суд города Анталья в Турции арестовал двух выходцев из Крыма, Лимара и Османа Османовых, за принадлежность к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованных Мустафу Коджаманбаша.

Известно, что Османовы — крымские татары с украинским гражданством, они прибыли в Турцию в 2014 году. Турецкая прокуратура хочет приговорить их к 7,5 годам тюрьмы. В частности, подозреваемые вели в соцсетях разговоры на исламскую тему, собирались для проведения религиозных уроков. Адвокат утверждает, что в действиях его подзащитных нет состава преступления и подчеркивает, что Конституционный суд Турции не признавал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией (при этом она запрещена).

«Хизб ут-Тахрир» создана в 50-х годах прошлого века для борьбы за всемирный халифат, запрещена в России, в странах Средней Азии, Турции, Египте, Китае, Пакистане, Германии и в некоторых других государствах.

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