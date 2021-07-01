ФСБ сообщила о поимке главаря звена террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужб, подозреваемый пропагандировал идеи радикалов и вербовал сторонников из числа мусульман. У мужчины изъяты в ходе обысков запрещенные материалы. В спецоперации по его поимке участвовали также бойцы Росгвардии и МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда от 2003 года.