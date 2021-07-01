ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракты в Москве и Астраханской области, которые готовили члены запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 1 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщает РИА Новости.

Диверсии готовились в местах массового скопления людей с применением огнестрельного и холодного оружия. Задержан один из террористов, его сообщник в Астраханской области был ликвидирован ответным огнем после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам. При этом сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по местам жительства фигурантов оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу. Как отметили в ФСБ, возбуждены уголовные дела по факту участия в деятельности террористической организации.

1 июля в сети появилось видео спецоперации ФСБ против сторонников украинских неонацистов, проведенной в Белгороде.