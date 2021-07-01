Появилось видео спецоперации ФСБ против сторонников украинских неонацистов, проведенной в Белгороде. Запись опубликовал Следственный комитет России в своем YouTube-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа в квартире задержанных. Показаны оружие и балаклавы, а также мешки с вещественными доказательствами.

Ранее 1 июля ФСБ сообщила о задержании семерых сторонников украинской неонацистской организации МКУ. Они сформировали в регионе свою ячейку и готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Подозреваемые пропагандировали идеи неонацизма и массовых убийств, провоцировали межнациональные конфликты и другие насильственные преступления.

Возбуждено уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России. По версии следствия, лидером ячейки, созданной в Белгороде в августе 2020 года, стал 21-летний местный житель. Он придерживался экстремистской идеи о превосходстве европейской расы над остальными и в интернете публиковал свои взгляды. Там же он нашел сторонников 16, 19 и 25 лет. Они договорились проводить акции устрашения.