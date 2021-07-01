ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракты в Москве и Астрахани боевика

ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракты в Москве и Астраханской области члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые окружают частный дом. Затем показан уничтоженный боевик, флаг и оружие. Оперативные мероприятия также проведены в отношении его сообщников.

Диверсии готовились в местах массового скопления людей с применением огнестрельного и холодного оружия. Задержан один из террористов, его сообщник в Астраханской области был ликвидирован ответным огнем после того, как оказал вооруженное сопротивление силовикам. При этом сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по местам жительства фигурантов оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела.