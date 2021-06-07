Задержаны готовившие новые теракты члены «Аль-Каиды»

В Судане были задержаны девять членов запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида», готовившие новые теракты в арабских странах. Об этом сообщил представитель управления по борьбе с терроризмом генпрокуратуры страны Ахмед Сулейман аль-Авад, его слова передает издание Al-Sudani.

Отмечается, что боевиков арестовали в столице страны Хартуме. «Среди них есть обладатели сирийских паспортов, а также выходцы из Чада и Туниса», — заявил аль-Авад. Он подчеркнул, что некоторые задержанные разыскиваются Советом безопасности ООН, а один из них также обвиняется в заговоре с целью нападения на иностранных туристов в Тунисе.

Представитель прокуратуры также добавил, что некоторые из членов группировки въехали в Судан незаконно. По его словам, часть из них занималась подготовкой террористических операций в странах Персидского залива. Сообщается, что Объединенные Арабские Эмираты отправили властям Судана запрос с просьбой об экстрадиции преступников.

5 июня стало известно, что боевики устроили атаку на севере Буркина-Фасо в Западной Африке. Более ста человек погибли. Правительство страны отметило, что это самое масштабное нападение за последние пять лет. Жертвами боевиков стали жители деревни в провинции Яга. Предполагается, что атаку организовали джихадисты.