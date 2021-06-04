Катар обвинили в многомиллионном финансировании террористов в Сирии

Катар обвинили в многомиллионном отмывании денег для финансирования террористов в Сирии. Об этом сообщает Daily Mail.

Девять сирийских граждан подали иск в Верховный суд Лондона с требованием возместить ущерб от пыток и принудительного удержания под угрозой казни, который им нанесли группировки боевиков, якобы финансируемые Катаром. Потерпевшие обвинили ведущих политиков страны, бизнесменов, благотворительные и некоммерческие организации в использовании частного офиса и двух банков для направления сотен миллионов долларов группировке «Ан-Нусра», входящей в запрещенную в России террористическую организацию «Аль-Каида».

Согласно представленным в суде документам, катарские власти организовали нелегальную систему «активной поддержки и финансирования» боевиков в ходе гражданской войны в Сирии. Отмечается, что для перевода денег использовались махинации с завышенными ценами на строительные контракты и недвижимость, а также переплаты сирийским рабочим. В содействии финансированию террористов обвинили в том числе крупнейшие банки страны — Qatar National Bank и Doha Bank.

Как сообщает издание, все подозреваемые отрицают обвинения в свой адрес. Отмечается, что расследование будет продолжено в случае предоставления убедительных доказательств.

В 2017 году Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. В январе 2021 года арабские страны сообщили о снятии дипломатической блокады Катара.