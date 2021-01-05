Арабские страны объявили о снятии дипломатической блокады Катара

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подписали соглашение о примирении с Катаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Договоренность о прекращении дипломатического кризиса на Ближнем Востоке, которая получила название «Заявление Эль-Уля» по месту ее заключения, предусматривает снятие блокады с Катара, а также открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ со страной. К соглашению присоединились Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. Помимо стран Персидского залива, Египет тоже выразил принципиальное согласие на восстановление воздушного сообщения с Дохой.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил о том, что данное решение позволит арабским странам восстановить дипломатические отношения с Катаром. При этом он подчеркнул, что странам Персидского залива все еще предстоит завершить рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе проблемы борьбы с терроризмом.

Отмечается, что в переговорах по нормализации отношений с Катаром участвовал старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Представитель США способствовал сближению позиций сторон и смягчению требований стран Персидского залива.

В 2017 году Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.