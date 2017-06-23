Катару передали список требований арабских стран

Кувейт передал Катару перечень требований для возобновления отношений, передает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. О сути требований ничего не сообщается.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что, как надеются в Вашингтоне, эти требования будут «реалистичные и жизнеспособные».

В свою очередь, катарский министр иностранных дел Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что переговоры следует начинать только после того как арабские страны снимут блокаду.

Материалы по теме Семеро против Дохи Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь

По его словам, Катар готов к переговорам по всем вопросам, которые имеют отношение к политике Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман. «Все, что не связано c этим органом, мы обсуждать не будем, — пообещал аль-Тани. — Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. "Аль-Джазира" — это дело Катара, наша внутренняя политика по региональным вопросам — тоже дело Катара. Свои дела мы обсуждать ни с кем не будем».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.