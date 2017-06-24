Катар призвал пересмотреть нереалистичные требования арабских стран

Катар назвал нереалистичными требования арабских государств для преодоления кризиса и призывает пересмотреть их. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление главы МИД эмирата Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани.

22 июня Кувейт передал Катару перечень требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта для возобновления отношений. Среди прочего, от Дохи требуют закрытие телеканала «Аль-Джазира» и прекращение дипломатических отношений с Ираном. Также Катар должен немедленно закрыть военную базу Турции и прекратить с ней военное сотрудничество. Кроме того, от эмирата требуется уплатить компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение всех требований отведено 10 дней.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.