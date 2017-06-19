Катар отказался от переговоров до прекращения экономического бойкота

МИД Катара объявил, что отказывается от переговоров с Саудовской Аравией и ее союзниками до полного снятия транспортных санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Катар сейчас находится в блокаде, и никакие переговоры невозможны, — объяснил министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани. — Они должны сперва снять блокаду, потом уже можно начинать переговоры. До сих пор никакого прогресса в этой области мы не наблюдали, а без него невозможно двигаться вперед».

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Министр поблагодарил эмира Кувейта за его посредническую миссию, но отметил, что она зашла в тупик из-за того, что саудовцы и их союзники никак не могут определиться с требованиями. «Мы до сих пор не слышали даже самых общих условий типа "катарцам известно, чего мы хотим от них, они должны перестать делать это, это и вон то, а наблюдать за этим будет иностранная комиссия"», — объяснил Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани.

По его словам, Катар готов к переговорам по всем вопросам, которые имеют отношение к политике Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман. «Все, что не связано c этим органом, мы обсуждать не будем, — пообещал министр. — Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. "Аль-Джазира" — это дело Катара, наша внутренняя политика по региональным вопросам — тоже дело Катара. Свои дела мы обсуждать ни с кем не будем».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.