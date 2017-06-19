ОАЭ пообещали Катару санкции на годы

Объединенные Арабские Эмираты предупредили Катар, что введенные против него санкции не будут сняты, если он не согласится с условиями, которые Саудовская Аравия и ее союзники огласят в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

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«Катар поймет, что отношения в регионе кардинально поменялись, — объявил замминистра иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. — Изоляция может длиться годами. Если катарцы намерены и дальше сидеть в изоляции из-за своих извращенных взглядов на собственную политическую роль — пусть сидят. Они пока находятся на стадии отрицания и гнева».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на его суверенитет.