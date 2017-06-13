Посол США в Катаре уволилась после критики Трампа в адрес эмирата

Посол США в Катаре Дана Смит уволилась после того, как американский президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес эмирата. Об этом пишет The Hill.

Издание приводит заявление журналиста CNBC Джона Харвуда, который сообщил в Twitter об отставке дипломата. По его сведениям, причиной для такого шага стал очередной выпад Трампа в адрес Дохи, что подорвало попытку Госдепартамента снизить напряженность.

Сама Смит 13 июня написала в Twitter, что в текущем месяце заканчивается трехлетний срок ее полномочий. «Это была большая честь для меня, и я буду скучать по этой великой стране», — отметила она. При этом 10 мая посол пожаловалась на сложности в работе: «Все труднее и труднее просыпаться за границей и получать новости из дома, зная, что я потрачу день, объясняя наше видение демократии».

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9 июня президент США обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от эмирата положить этому конец. За несколько дней до этого американский лидер рассказал, что обсуждал с главами ближневосточных государств проблему спонсирования Дохой радикальных исламистов. В катарском МИД заявление Трампа сочли странным, передавало РИА Новости.

В начале июня о разрыве дипломатических отношений с Дохой объявили десять стран, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Ближневосточные государства обвинили Катар в поддержке терроризма.