Странам Персидского залива предрекли худший кризис в истории

Шести странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) предрекли самый худший экономический кризис в истории на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов (The Institute of International Finance, IIF).

Совокупный ВВП стран ССАГПЗ (Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия), по прогнозам, упадет на 4,4 процента в 2020 году. Сокращение государственных расходов «может компенсировать потери, связанные с сокращением экспорта нефти», пишет издание. Но совокупный дефицит бюджета, как ожидается, увеличится до 10,3 процента ВВП в этом году с 2,5 процента в прошлом.

ВВП Саудовской Аравии, крупнейшей экономики региона, может сократиться на 4 процента в текущем году, а дефицит увеличится до 13 процентов. Оман, который становится «все более уязвимой локацией в регионе из-за его растущего долга», может столкнуться с экономическим спадом на 5,3 процента, в то время как дефицит бюджета страны может вырасти до 16,1 процента в этом году с 9,4 процента в 2019-м.

По оценкам аналитиков, при стоимости нефти в 20 долларов за баррель казна шести монархий Персидского залива опустеет уже в 2027 году. Спрос на нефть резко упал в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности по всему миру. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям.

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