Арабские страны снимут дипломатическую блокаду Катара

Арабские страны подпишут соглашение с Катаром о нормализации связей, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, соглашение подпишут Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Эти арабские страны снимут дипломатическую блокаду с Катара, а тот, в свою очередь, откажется от соответствующих исков против этих стран.

Представитель администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.

В 2017 году Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.