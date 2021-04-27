Журналисты попали в «запутанную ситуацию» и погибли в Африке

Два испанских журналиста, объявленные пропавшими без вести, погибли в Буркина-Фасо. Об этом сообщила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, передает Reuters.

Тела журналистов были найдены 27 апреля. Лайя отметила, что «ситуация запутанная», а информацию о погибших ей предоставили власти страны через посольство Испании в Мали. Отмечается, что испанцы прибыли в страну для сьемок документального фильма.

Два гражданина Испании и гражданин Ирландии пропали без вести 26 апреля во время вооруженной засады на патруль по борьбе с браконьерством на востоке Буркина-Фасо. Ответственность за атаку никто на себя не взял, подробности произошедшего также не сообщаются. После инцидента МИД Испании указывал, что поддерживает контакт с властями Буркина-Фасо и прикладывает все усилия по поиску пропавших. МИД Ирландии также сообщал, что следит за ситуацией и находится на связи с международными партнерами.

Буркина-Фасо столкнулась с серьезным кризисом безопасности, поскольку на ее территории действуют террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе организации запрещены в России). Они совершают нападения на армию и гражданских лиц, несмотря на помощь в обеспечении безопасности со стороны Франции и ООН. Боевики часто захватывают заложников, в том числе иностранных граждан. Ситуация в регионе стала причиной глобального перемещения местных жителей, вынужденных бежать на более благополучные территории.