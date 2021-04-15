Попавшего в плен к пиратам в Гвинейском заливе россиянина освободили

Россиянина, попавшего в плен к пиратам вместе с остальными членами экипажа судна Davide, которое было захвачено в Гвинейском заливе, освободили. Об этом сообщил представитель нидерландской компании De Poli Shipmanagement Кор Радингс, передает РИА Новости.

Как рассказал Радингс, освободили всех 15 моряков, похищенных 11 марта. На данный момент они находятся в безопасности, проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны. Их состояние оценивается как относительно хорошее.

Преступники атаковали судно MT Davide B у берегов Нигерии и захватили нескольких членов экипажа, включая россиянина С. Вдовина, 11 марта. Похожий случай произошел в конце ноября 2020-го. Тогда злоумышленники похитили четырех членов экипажа, в том числе и гражданина России.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Пиратство развилось там в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

Морские пираты стали серьезной угрозой для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится более 20 нападений пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.