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Россиянин попал в плен к пиратам

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Фото: vesselfinder.com

Россиянин попал в плен к пиратам у берегов Нигерии. Об этом пишет российское посольство в стране в своем Facebook.

12 марта преступники атаковали судно MT Davide B и захватили нескольких членов экипажа, включая россиянина С. Вдовина. Отмечается, что посольство России в Нигерии уже делает все, чтобы освободить похищенных.

В конце ноября 2020-го пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе. На корабль Agisilaos было совершено нападение, в результате которого злоумышленники похитили четырех членов экипажа, в том числе и гражданина России. Отмечается, что инцидент произошел в 75 морских милях от порта города Ломе.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Так, в сентябре 2020-го стало известно о нападении на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Пираты похитили капитана и одного из членов экипажа — оба граждане России. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно находилось недалеко от Лагоса. Летом в этом же районе пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов. Морские пираты стали серьезной угрозой для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится более 20 нападений пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.

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