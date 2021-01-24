Раскрыта национальность убитого пиратами в Гвинейском заливе моряка

Моряком, убитым при захвате пиратами судна в Гвинейском заливе, оказался уроженец Азербайджана. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан.

По информации издания, преступники убили механика Фармана Исмаилова. Пираты также взяли 15 членов экипажа в заложники. Среди них есть раненые. Отмечается, что все оставшиеся моряки являются гражданами Турции. СМИ передают, что захват турецкого грузового судна Mozart, которое шло под флагом Либерии, произошел у берегов Нигерии.

Ранее сообщалось, что пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе. Согласно заявлению российских дипломатов, на корабль «AGISILAOS» в ночь с 29 на 30 ноября было совершено пиратское нападение, в результате которого злоумышленники похитили четырех членов экипажа, в том числе и гражданина России.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Например, в сентябре 2020-го пираты напали на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Они похитили капитана и одного из членов экипажа — оба граждане России. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно находилось недалеко от Лагоса. Летом в этом же районе пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов. Морские пираты стали серьезной угрозой для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится более 20 нападений пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.