На российских моряков напали пираты

В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер NAFELI II. На борту судна находились моряки из России, Украины и Грузии. Как сообщил портал Dryad Global, нападение произошло в Гвинейском заливе примерно в 170 километрах от Нигерии, танкер шел под флагом Панамы.

Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS. Сейчас экипаж находится в безопасности, информация о погибших или раненых не поступала. Предполагается, что злоумышленники уже покинули судно, отмечает РИА Новости. Взяли ли кого-нибудь из моряков в заложники, не сообщается.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Например, в сентябре 2020-го пираты напали на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Они похитили капитана и одного из членов экипажа — оба граждане России. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно находилось недалеко от Лагоса. Летом в этом же районе пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов. Морские пираты стали серьезной угрозой для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится 21 нападение пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.