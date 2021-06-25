В Гонконге закрыли крупнейшую оппозиционную газету

Крупнейшая оппозиционная газета Гонконга Apple Daily объявила о закрытии. Об этом сообщается на сайте издания.

Президент США Джо Байден назвал обвинения в адрес сотрудников газеты безосновательными.

18 июня Бюро безопасности Гонконга обвинило руководителей издания в нарушении закона «О национальной безопасности» в Гонконге, в частности, по статье о связи с иностранными государствами или иностранными силами, угрожающими национальной безопасности.

Этому предшествовал обыск правоохранительных органов в офисе редакции, в ходе которого были арестованы пять руководителей издания, включая исполнительного директора Чун Ким-Хунг и главного редактора издания Райана Лоу. Позднее власти арестовали 55-летнего журналиста, который публиковался в газете под псевдонимом Ли Пин. Его также обвиняют в подрыве власти Китайской Народной Республики (КНР) через сговор с иностранными силами.

Кроме того, были заморожены активы и счета трех компаний, напрямую связанных с Apple Daily, вследствие чего издание полностью лишилось финансирования.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что ситуация с Apple Daily никак не связана с подавлением демократии и свободы слова. «Напротив, речь идет о серьезном преступлении против государственной безопасности», — подчеркнула она. Лам также призвала не обвинять власти Гонконга в использовании закона о нацбезопасности против независимых медиа.

Миллион экземпляров последнего выпуска Apple Daily, которая издавалась в стране с 1995 года, был распродан 24 июня. Тысячи гонконгцев часами стояли в очередях за газетой, тем самым проявляя солидарность в борьбе с подавлением свободы слова в административном районе.

В августе 2020 года полиция совершила первый рейд в редакции. Тогда же был арестован Джимми Лай — основатель газеты Apple Daily, который считается одним из самых жестких критиков Пекина.

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят в 2020 году. Это стало реакцией властей Китая на протесты против законпроекта об экстрадиции — подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в Гонконге хотели в упрощенном порядке переправлять в материковую часть страны. Это вызвало новые протесты и обвинения в адрес Пекина в нарушении автономии Гонконга и прав человека. В итоге спорный законопроект отменили, но протесты на этом не прекратились.