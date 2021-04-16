Миллиардера отправили в тюрьму за организацию несанкционированных митингов

Медиамагната Джимми Лая признали виновным в организации несанкционированных митингов против Пекина в Гонконге в 2019 году, и приговорили к году лишения свободы. Об этом сообщает BBC News.

Лаю было предъявлено восемь обвинений. Два из них были предъявлены в соответствии с новым законом о национальной безопасности страны, который может предусматривать пожизненный срок тюремного заключения. Кроме того, 16 апреля прокуратура выдвинула против Лая еще два обвинения в сговоре с иностранными силами и в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

«Я приехал в Гонконг с одним долларом. Я получил все, что у меня есть, благодаря этому месту. Если это время расплаты, это мое искупление», — сказал миллиардер перед слушанием.

73-летний Лай — основатель популярной в Гонконге оппозиционной газеты Apple Daily — один из самых жестких критиков Пекина. Митинг 31 августа 2019 года, за участие в котором Лай признал свою вину, изначально был отменен организаторами, но, несмотря на это, люди вышли на протест.