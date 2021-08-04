Дизайнер из Гонконга потребовала разрешить носить шорты в тюрьме

Дизайнер из Гонконга Чунг Сует-ин обвинила тюремную администрацию в дискриминации по половому признаку и потребовала от суда разрешить женщинам летом носить шорты в тюрьме. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам девушки, в мае администрация тюрьмы потребовала от заключенных сменить зимние комплекты одежды на летние. Однако шорты разрешили носить только находящимся под стражей мужчинам. Женщины до сих пор вынуждены носить зимнюю униформу, что провоцирует заболевания.

Дизайнер заявила, что такое обращение с женщинами в тюрьме является незаконным, так как противоречит положениям действующей мини-конституции города. Ее адвокаты отмечают, что такие требования к одежде «не имеют ничего общего с дисциплиной» и противоречат логике. «Они особенно абсурдны в свете того факта, что мужчинам-заключенным разрешается летом снимать майки», — подчеркивают правозащитники.

Администрация тюрьмы отказалась комментировать обвинения, так как дело уже передано на разбирательство в суд.

В 2020 году Апелляционный суд Гонконга сделал короткие стрижки обязательными для обоих полов. Это произошло из-за жалобы находящегося под стражей оппозиционного депутата Люн Квок-хуна. Политик был вынужден обрезать свои волосы, что посчитал половой дискриминацией.

