Женщина купила подержанный пиджак и обнаружила в нем тайное послание

Жительница Флориды приобрела подержанную вещь и нашла в ней тайное послание. На пост, появившийся на ее странице в Facebook, обратили внимание журналисты Metro.

Согласно материалу, Джоанн (JoAnn) купила пиджак красного цвета в неназванном благотворительном магазине. По приезде домой женщина обнаружила в кармане приколотый на булавку белый клочок бумаги. Американка достала записку и увидела, что на ней было написано: «Похороните меня в этом наряде».

Пользователей сети испугала история Джоанн. «Это очень жутко», «Я бы не смогла его носить после такого», «Ужасно осознавать, что семья прежней владелицы пиджака так и не увидела ее послание», — писали они.

В то же время другие комментаторы с юмором отнеслись к сложившейся ситуации. «Может быть, в магазине была еще одна куртка с запиской, которая гласит: "Я передумала, лучше похороните меня в этой"», «Тебе очень идет этот пиджак, я рада, что планы на эту вещь изменились», «Мы даже не знаем, умерла ли предыдущая владелица. Может быть, она похудела или поправилась и решила выбрать другой похоронный наряд», — шутили юзеры.

В ноябре житель Санкт-Петербурга заказал обувь из Китая и нашел в коробке тайное послание с просьбой о помощи. Арслан опубликовал снимок черных кроссовок и клочка бумаги, на котором на английском языке синей ручкой написаны слова: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Мужчина попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь ее автору.