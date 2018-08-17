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На этикетках от одежды нашли тайные послания

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Американский ресурс Bored Panda сделал подборку скрытых надписей на этикетках и ярлыках, прикрепленных к одежде.

«Надень поменьше, будет смешно», — напечатали на бирке вещи размера XL.

«Мальчики обращают внимание на девочек в очках», — говорилось на внутренней стороне дужки очков.

«Аккуратнее. Он у тебя один», — гласила нашивка на внутренней стороне мужских брюк около ширинки.

«Спенсер Харт надеется, что в этом ты кого-нибудь подцепишь», — пошутили на ярлыках одежды марки Spencer Hart.

«Эти футболки были опробованы на животных. Они им не подошли», — написали на этикетках мерча Top Gear.

«Перед стиркой вытащить ребенка», — предупреждала бирка на детской вещи.

На нескольких были напечатаны мотивирующие фразы: «Никому не позволяй навешивать на себя ярлыки» и «Надеюсь, в этом ты увидишь, какая ты, черт возьми, принцесса».

На одной вещи обнаружили бессмыслицу: «У меня болит зуб».

В июне жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости возмутились поступком женщины и устроили флешмоб, публикуя фотографии в одежде с принтами вроде «Нет, нам всем не наплевать. А вам?».

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