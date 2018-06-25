Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп привела к протесту знаменитостей

Знаменитости устроили флешмоб, выражая протест против скандальной надписи «Мне все равно, а вам?», которая красовалась на плаще Мелании Трамп во время ее визита центр защиты детей-иммигрантов. Об этом сообщает Daily Mail.

Принтами на своей одежде девушки заявили о том, что им «не все равно». Среди них оказалась 15-летняя актриса Дженна Ортега. На вручении премии Radio Disney Music Awards девушка сфотографировалась в куртке с надписью «Мне не все равно, и тебе должно быть тоже». Ортега объяснила, что она беспокоится о детях-иммигрантах, и их судьба не должна быть безразлична супруге президента.

Публикация от jenna🇵🇷🇲🇽 (@jennaortega) 22 Июн 2018 в 2:37 PDT

Модель Джилл Маккормик опубликовала в Instagram снимок в куртке цвета хаки с лозунгом «Нет, нам всем не наплевать. Почему наплевать тебе?».

Публикация от Jill Vedder (@j__vedder) 22 Июн 2018 в 11:19 PDT

Актриса Бизи Филиппс также поделилась с подписчиками фотографией в поддержку движения. «Мне не все равно. А вам?», — написано желтым шрифтом на футболке женщины.

Публикация от Busy Philipps (@busyphilipps) 21 Июн 2018 в 5:57 PDT

Флешмоб поддержали не только знаменитости, но и производители одежды. На сайтах онлайн-магазинов появились всевозможные вещи с подобными лозунгами. Так, бренд PSA пообещал перевести все вырученные от продажи футболок средства на счет организации иммигрантов United We Dream, а компания The Wildfang, выпустившая похожие куртки, отправит деньги беженцам в Техас.

Материалы по теме Просто Меланья Новая первая леди США как икона стиля и модель для подражания

22 июня Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали ее гневными постами в Twitter. Президент США вступился за жену и объяснил, к чему на самом деле относится лозунг.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!