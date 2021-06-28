Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание

Невеста из Великобритании приобрела свадебный наряд в магазине подержанных вещей и обнаружила в нем тайное послание. Материал публикует Daily Star.

Лаура Трауэр (Laura Trower) рассказала журналистам, что решила купить платье сразу после примерки, поскольку ей понравился его дизайн. На размещенных кадрах видно, что верх платья выполнен из кружева, а его облегающая юбка украшена длинным шлейфом. Кроме того, вещь за 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей) идеально села по фигуре девушки.

Как сообщает издание, вскоре после покупки героиня материала обратила внимание на записку, которая была прикреплена к внутренней стороне платья. «В письме были указаны имя предыдущей владелицы платья и номер ее телефона. Девушка просила отправить ей фотографии со свадьбы, поскольку она хотела увидеть, кто следующим наденет ее вещь», — пояснила Трауэр.

По словам британки, она посчитала записку милой и сразу же написала об этом ее автору. Выяснилось, что предыдущую владелицу звали Фрэн (Fran). «Я также отправила ей фотографии со свадьбы, которая состоялась через год», — заключила Трауэр.

В ноябре 2020 года россиянин купил обувь и нашел в коробке тайное послание. Житель Санкт-Петербурга заказал обувь из Китая и обнаружил в коробке клочек бумаги, на котором по-английски синей ручкой написаны слова: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Мужчина попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь ее автору.