Появились подробности о тайном послании из коробки с новой обувью россиянина

Американская компания по производству спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face начала расследование после того, как покупатель из России обнаружил тайное послание в коробке с их товаром. Новые подробности появились на сайте издания «Бумага».

Житель Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин нашел в коробке с обувью бренда клочок бумаги, на котором на английском языке синей ручкой написаны слова: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Он попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь ее автору, но не получил ответа от дистрибьюторов.

Покупатель также обратился к представителям интернет-магазина «Траектория», в котором купил кроссовки, и к работникам склада ЭМСК, где забирал свой заказ. В обеих компаниях заявили, что товары поступают к ним в коробках или пакетах, а послание с просьбой о помощи было приклеено к верхней части обуви, поэтому они не располагают информацией о его происхождении.

Кроме того, Гибадуллин попытался связаться с The North Face в соцсетях. Представители марки посоветовали ему не обращать внимания на записку, поскольку, по их мнению, она является «спамом». Позже данный комментарий был удален.

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Однако после того, как публикация мужчины стала вирусной в сети и привлекла внимание общественности, The North Face направили покупателю официальное письмо, в котором заявили, что начали собственное внутреннее расследование. При этом региональный менеджер фирмы Инна Рубанова подчеркнула, что марка не использует принудительный труд при производстве товаров.

«Обувь на предоставленных фотографиях никогда не была в Китае», — заявила Рубанова и добавила, что пару изготовили во Вьетнаме, после чего отправили на завод The North Face в Бельгии, затем — в дистрибьюторский центр в России, откуда кроссовки и попали в «Траекторию». На коробке говорится, что производителем обуви является компания VF International SAGL, зарегистрированная в Швейцарии.

Россиянин также рассказал, что в официальном письме его попросили отправить обувь обратно в оригинальной упаковке вместе с квитанцией об оплате и самой запиской. При этом Гибадуллину пообещали заменить старые кроссовки на новые. Мужчина отметил, что не решил, будет ли выполнять просьбу бренда, поскольку она показалась ему странной.

Снимок обуви и клочка бумаги с просьбой о помощи петербуржец опубликовал в сети 16 ноября.

Уйгуры — тюркоязычный народ, который подвергается репрессиям со стороны властей Китая. В лагерях перевоспитания в Китайской Народной Республике принудительно содержат граждан Китая, исповедующих ислам, без проведения следствия, решения суда и предъявления обвинений и каких-либо ограничений срока пребывания.