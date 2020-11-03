Крупнейший в истории выход на биржу провалился

Проведение IPO китайской финтех-компании Ant Group, владельца платежного сервиса Alipay и дочерней компании Alibaba, приостановлено. Об этом говорится в сообщении Ant Group в раскрытии на Гонконгской бирже.
Проблемой для выхода на биржу, который мог стать крупнейшим в истории, стало возможное несоответствие требованиям листинга или раскрытия информации. В компании объяснили, что такое уведомление они получили от регулирующих органов Китая. Причиной названы недавние изменения в сфере финтеха в КНР.
Представитель Alibaba пообещал, что материнская компания поддержит Ant Group, чтобы та могла адаптироваться и приспособиться к новому виду нормативно-правовой базы и вновь выйти на IPO. В свою очередь, в Ant указали, что собираются как можно скорее вернуть собранные от инвесторов средства.
Размещение сразу на двух биржах — Шанхайской и Гонконгской — должно было состояться 5 ноября. Компания планировала привлечь 34,4 миллиарда долларов, после чего ее капитализация составила бы 320 миллиардов долларов. Таким образом Ant Group обошла бы саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco, которая год назад получила в ходе IPO 29,4 миллиарда.
В понедельник, 2 ноября, представители Народного банка Китая провели встречу с основателем Alibaba Джеком Ма и топ-менеджерами Ant Group. Вероятно, в ходе этого разговора китайские власти предложили отказаться от IPO.
После этого сообщения акции Alibaba обвалились на восемь процентов. По состоянию на 19:00 по московскому времени уровень падения составлял 5,5 процента.