Основанная богатейшим китайцем компания отказалась от должностей

Китайский гигант интернет-коммерции Alibaba Group, основанный богатейшим человеком страны Джеком Ма, запустил международный проект по отказу от названий должностей при внутренних коммуникациях. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Cainiao Network в России («дочка» Alibaba).

Как пояснили в компании, проведенное Alibaba исследование показало, что сотрудники начинают сглаживать формулировки и реже высказываются напрямую, когда видят в чате руководителя. По новым правилам сотрудники будут видеть в корпоративных мессенджерах, на интранет-порталах или в почте название функции вместо должностей. Например, вместо позиции «директор по маркетингу» будет написано «функция маркетинга».

В 2020 году сотрудники группы стали чаще общаться онлайн из-за удаленной работы в период пандемии коронавируса. Процесс групповых переговоров показал, что указание должностей негативно влияет на общую дискуссию. Если же работник взаимодействует с руководством напрямую, то снижается его инициативность.

В то же время компания стремится к открытости. Как сообщили в Cainiao Network, в корпоративном мессенджере любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого уровня. Исключением не станут даже Джек Ма и гендиректор Alibaba Дэниел Чжан.