Китайские богачи рекордно заработали во время пандемии

Сверхбогатые люди Китая заработали рекордные 1,5 триллиона долларов за последний год, несмотря на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Как отметили аналитики, «мир никогда не видел такого большого богатства, созданного всего за один год». В Китае появилось 257 новых миллиардеров. Состояние самого богатого человека страны, Джека Ма, увеличилось на 45 процентов до 58,8 миллиарда долларов. Его компания Alibaba выиграла от кризиса, улучшив показатели.

Предприниматели в сфере здравоохранения также увеличили свои капиталы. Так, основатель компании по производству вакцин Zhifei Цзян Женшэн утроил свое состояние до 19,9 миллиарда долларов. Китайские бизнесмены также извлекли выгоду из высокого мирового спроса на маски и медицинские принадлежности. Общий объем экспорта в сентябре вырос на 9,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Экономика Китая показала рост на 0,7 процента с января по сентябрь нынешнего года. Доходы населения увеличились на 3,9 процента в годовом выражении. Во втором квартале этого года именно Китай оказался единственной страной G20, чья экономика выросла.