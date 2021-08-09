Атака на собственные компании обернулась серьезной проблемой для Китая

Реформа образовательной индустрии в Китае может привести к всплеску безработицы среди молодежи, пишет Financial Times. Ранее власти КНР атаковали собственные компании, запретив им зарабатывать на репетиторстве, проводить IPO и привлекать инвестиции.

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Эта отрасль давала работу многим выпускникам, в индустрии онлайн-репетиторства появлялись миллионы вакансий. Все это может обернуться для Китая серьезной проблемой, поскольку помешает плану властей повысить рождаемость. Молодые люди часто откладывают брак и рождение детей до момента, когда они найдут хорошую работу, отмечает издание.

В июне уровень безработицы в стране вернулся к допандемийным показателям и стал около пяти процентов. Но среди специалистов в возрасте от 16 до 24 лет этот показатель выше в три раза, говорят эксперты.

Услуги репетиторов пользуются огромной популярностью в Китае, где родители ценят хорошее образование, а высокие оценки имеют решающее значение для профессиональных перспектив.

В июле государственный совет Китая и Центральный комитет партии приняли ряд решений под неофициальным названием «политика "двойного сокращения"» («double reduction» policy). Они направлены на уменьшение этого разрастающегося сектора, процветающего благодаря масштабному финансированию со стороны мировых инвесторов и постоянному увеличению расходов семей на образование.