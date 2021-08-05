Китайские репетиторы оказались на грани исчезновения

Курс китайского правительства на уничтожение индустрии внешкольного образования будет иметь серьезные последствия для экономики страны. CNBC сообщает, что такая политика поставила под угрозу миллионы рабочих мест.

Услуги репетиторов пользуются огромной популярностью в Китае, где родители ценят хорошее образование, а высокие оценки имеют решающее значение для профессиональных перспектив. Однако теперь образовательным учреждениям, продающим дополнительные внешкольные курсы, грозит исчезновение.

Государственный совет Китая и Центральный комитет партии совместно приняли ряд решений под неофициальным названием «политика "двойного сокращения"» («double reduction» policy). Они направлены на уменьшение этого разрастающегося сектора, процветающего благодаря масштабному финансированию со стороны мировых инвесторов и постоянному увеличению расходов семей на образование.

По итогам нескольких лет активного роста объем рынка внеклассного обучения граничит с показателем в 100 миллиардов долларов, из которых 40 миллиардов приходится на услуги онлайн-репетиторства. По новым правилам коммерческим образовательным учреждениям запрещается предлагать занятия в выходные, праздничные дни, летние и зимние каникулы — фактически обучать детей теперь возможно только в будние дни с ограничением по количеству часов. Правила касаются учеников средней школы.

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Однако последствия новой политики затронут не только владельцев бизнеса и родителей: в опасности профессиональное будущее миллионов китайских работников. Согласно совместному январскому отчету Пекинского педагогического университета и TAL Education за 2021 год, индустрия образовательных услуг обеспечивает около 10 миллионов рабочих мест в Китае. Под давлением новых мер многие предприятия, скорее всего, прекратят работу.

Крупный китайский инвестиционный банк Citic Securities оповестил своих клиентов, что учебные центры, специализирующиеся на академических предметах, должны как можно скорее перейти в другую отрасль рынка. Компания по внешкольному обучению в Китае 17 Education & Technology планирует сократить вдвое количество сотрудников. Другие гиганты образовательной индустрии готовятся к сокращению своего штата на 30-70 процентов — объем увольнений будет зависеть от того, как поведут себя местные власти, исполняя постановления центрального правительства, а также от того, какую часть от общего дохода компании составляет прибыль от занятий с учениками средней школы.

Кроме того, на выходные дни, летние и зимние каникулы приходится более 65 процентов учебных часов для большинства частных компаний по внешкольному образованию. Запрет коммерческого обучения в это время означает, что большая часть сотрудников компаниям больше не понадобится.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин назвал внеклассные дополнительные услуги «общественной проблемой», а в мае снова выступил с резкой критикой «беспорядочного развития отрасли». После этого власти создали специальный отдел для надзора за этим сектором рынка, начав регулярную проверку квалификации репетиторов и оплаты их услуг. Кроме того, вышел запрет на преподавание дошкольникам материалов начальных классов.

Пристальное внимание правительства Китая к образованию указывает и на обеспокоенность снижением рождаемости. Официально одной из основных целей политики «двойного сокращения» является уменьшение расходов семей на образование, так как зачастую жители Китая не решаются заводить двух и более детей из опасения, что не смогут оплатить им достойное обучение.