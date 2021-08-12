Audi создала автомобиль-трансформер

Новый концепт Audi — электрокар будущего. Bloomberg сообщил, что компания создала машину-трансформер, который можно превратить из спортивного автомобиля в элегантный туристический одним нажатием кнопки.
Новая модель Audi Skysphere представляет собой электрический родстер с дверьми в ретро-стиле, напоминающими створки кареты. Его самая примечательная особенность — это возможность укорачивать и удлинять колесную базу.
Дизайн предлагает водителю две опции вождения. В автономном режиме движения Skysphere становится 5,19-метровым электромобилем с максимальным пространством для ног и дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы. В этом режиме руль и педали скрываются в специальной нише. Водитель может выбирать режим движения нажатием кнопки. В «укороченной» форме автомобиль уменьшается в длине на 25 сантиметров и из-под приборной панели появляется руль, педали и коробка передач. Только в таком виде водитель может управлять им, как обычной современной машиной.
Глава подразделения Audi Malibu Design Loft Гаэль Бузин сообщил, что такая трансформирующаяся конструкция никогда не была бы возможна на шасси, подстроенном под двигатель внутреннего сгорания. «Электрификация - лучшее, что случилось с автомобильным дизайном», — утверждает он.
Двигатель автомобиля обеспечивает мощность 465 киловатт (623 лошадиные силы) при весе всей машины в 1800 килограммов и может разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды.
Интерьер модели Skysphere ориентирован на автономное вождение четвертого уровня, при котором водитель может делегировать полную ответственность за движение системе автомобиля. Сиденья обиты тканью из микрофибры, а детали из эвкалиптового эвкалипта создают атмосферу уютной гостиной.
В интерьере машины прежде всего притягивает внимание большой сенсорный монитор в 55 дюйма, расположенный на приборной панели. На нем можно смотреть фильмы, подключаться к Интернету или общаться по видеосвязи.
Audi выделила 15 миллиардов евро на электрификацию всего своего автопарка и к 2025 году обещает предложить 20 новых экологичных моделей.