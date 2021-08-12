Audi создала автомобиль-трансформер

Новый концепт Audi — электрокар будущего. Bloomberg сообщил, что компания создала машину-трансформер, который можно превратить из спортивного автомобиля в элегантный туристический одним нажатием кнопки.

Новая модель Audi Skysphere представляет собой электрический родстер с дверьми в ретро-стиле, напоминающими створки кареты. Его самая примечательная особенность — это возможность укорачивать и удлинять колесную базу.

Дизайн предлагает водителю две опции вождения. В автономном режиме движения Skysphere становится 5,19-метровым электромобилем с максимальным пространством для ног и дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы. В этом режиме руль и педали скрываются в специальной нише. Водитель может выбирать режим движения нажатием кнопки. В «укороченной» форме автомобиль уменьшается в длине на 25 сантиметров и из-под приборной панели появляется руль, педали и коробка передач. Только в таком виде водитель может управлять им, как обычной современной машиной.

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Глава подразделения Audi Malibu Design Loft Гаэль Бузин сообщил, что такая трансформирующаяся конструкция никогда не была бы возможна на шасси, подстроенном под двигатель внутреннего сгорания. «Электрификация - лучшее, что случилось с автомобильным дизайном», — утверждает он.

Двигатель автомобиля обеспечивает мощность 465 киловатт (623 лошадиные силы) при весе всей машины в 1800 килограммов и может разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды.

Интерьер модели Skysphere ориентирован на автономное вождение четвертого уровня, при котором водитель может делегировать полную ответственность за движение системе автомобиля. Сиденья обиты тканью из микрофибры, а детали из эвкалиптового эвкалипта создают атмосферу уютной гостиной.

В интерьере машины прежде всего притягивает внимание большой сенсорный монитор в 55 дюйма, расположенный на приборной панели. На нем можно смотреть фильмы, подключаться к Интернету или общаться по видеосвязи.

Audi выделила 15 миллиардов евро на электрификацию всего своего автопарка и к 2025 году обещает предложить 20 новых экологичных моделей.