Renault отчитался о «возвращении из ада»

Глава автомобильной корпорации Renault Лука де Мео отчитался о «возвращении компании из ада» по итогам финансовых отчетов за первое полугодие. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По словам де Мео, худшее позади, компания вновь начала зарабатывать. В первом полугодии прибыль Renault составила 368 миллионов долларов, тогда как по итогам аналогичного периода 2020 года компания зафиксировала убытки в размере 7,4 миллиарда евро. За первые шесть месяцев этого года было продано 1,42 миллиона автомобилей, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, но почти на четверть меньше, чем за тот же «допандемийный» период 2019 года. Глава Renault прогнозирует компании стабильную прибыль, несмотря на нехватку микросхем и рост цен на сырье.

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Лука де Мео возглавил компанию в июле 2020 года. Ранее он работал в Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi, был членом наблюдательного совета Ducati и Lamborghini, председателем совета директоров Volkswagen в Италии. Спустя год после назначения он считает неприемлемым отсутствие автопроизводителя на китайском рынке, что стало одной из причин отставания Renault от конкурентов Volkswagen и Stellantis. Ориентированность на европейский рынок, который восстанавливается медленнее китайского и американского, негативно повлияла на скорость выхода компании из кризиса.

В прошлом году в Renault сообщили о планах сократить почти 15 тысяч рабочих мест по всему миру и уменьшить производственные мощности на 20 процентов, чтобы снизить расходы на два миллиарда евро. Почти треть сотрудников лишится работы во Франции. Убытки компании по итогам 2020 года составили восемь миллиардов евро.