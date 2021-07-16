Мировые продажи Lada взлетели на 41,1 процента в первом полугодии (до 215,4 тысяч единиц) 2021 года. Об этом говорится в отчете Renault Group.

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Продажи Lada в России выросли на 51 процент (до 200,2 тысяч автомобилей). Самой популярной остается Granta (было куплено более 72 тысяч таких машин). Компания укрепила лидирующие позиции в России с долей рынка в 23 процента. Это стало лучшим результатом за последние десять лет, сказано в отчете.

Однако на территории Евросоюза продажи Lada в январе-июле составили всего 741 штуку, что на 35,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом мировые продажи Renault Group увеличились на 18,7 процента по сравнению с 2020 годом.

При этом ранее, 16 июля, «АвтоВАЗ» снова приостановил выпуск Lada Granta и Niva из-за дефицита электроники. Предыдущая остановка была 14 июля. Всего их оказалось уже четыре за лето.

С июля «АвтоВАЗ» повысил цены на свою продукцию. Наименьшее повышение коснулось Granta и Vesta — примерно на 2,3 процента. Сильнее всего подорожала пятидверная модель внедорожника Niva Legend — на 4,25 процента. Дилеры предупреждают, что и другие автомобили продолжат расти в цене во второй половине этого года.