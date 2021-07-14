«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada и Renault

«АвтоВАЗ» на один день приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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Это случилось по причине нехватки электронных компонентов. Их недопоставка произошла из-за компании «Bosch Самара». Персонал линии за день простоя получит оплату в размере 2/3 от среднего заработка. Это не первый раз, когда российский автогигант останавливает производство.

В июне «АвтоВАЗ» также был вынужден сделать перерыв на несколько дней из-за недостатка некоторых комплектующих.

Компания с января по июнь продала 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9 процента выше результатов первого полугодия 2019 года. Самым популярным автомобилем у россиян остается Lada Granta.

С июля «АвтоВАЗ» повысил цены на свою продукцию. Наименьшее повышение коснулось Granta и Vesta — примерно на 2,3 процента. Сильнее всего подорожала пятидверная модель внедорожника Niva Legend — на 4,25 процента. Дилеры предупреждают, что и другие автомобили продолжат расти в цене во второй половине этого года.