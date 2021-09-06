Традиционной автопромышленности предсказали скорый конец

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс ожидает, что к 2035 году двигателям внутреннего сгорания в европейском автопроизводстве придет конец. Рассуждая о будущем автомобильной промышленности, Дисс называет не электромобили, а беспилотники «темной лошадкой», которая скоро изменит отрасль, передает Reuters.

«Автономное вождение действительно изменит нашу индустрию, как никогда ранее», — отметил глава Volkswagen перед официальным открытием Международного автосалона IAA в Мюнхене. Дисс рассказал об усилении экологического давления на автопромышленность, напомнив о планах ЕС запретить с 2035 года продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

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«К 2030 году 85 процентов нашего бизнеса — это автомобили, личные и арендованные. И около 15 процентов должно приходиться на шаттлы, транспортные услуги», — подытожил Герберт Дисс. Ранее было объявлено, что консорциум во главе с Volkswagen к 2022 году завершит сделку по покупке французской компании по прокату автомобилей Europcar за 2,5 миллиарда евро.

Ряд мировых автопромышленников уже начали переход на электрокары. По прогнозам компании Foxconn, уже к 2025 году каждый пятый продаваемый в мире автомобиль будет электрическим.

В то же время некоторые представители отрасли в отличие от Volkswagen не спешат отказываться от традиционных автомобилей. Ряд компаний выступили с резкой критикой планов ЕС запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Противники экологической инициативы заявили, что будут лоббировать ее отмену на уровне национальных правительств.