Китайские власти нашли любимчика после репрессий

В то время как китайские власти ужесточают правила информационной безопасности, президент китайской компании Xpeng Брайан Гу, конкурирующей с Tesla на рынке автомобилей, заявил, что производитель находится на «правильной стороне регуляции». В интервью CNBC он рассказал, что сотрудничает с правительством по вопросу сбора и обработки данных.

У Пекина, устраивавшего репрессии против собственных компаний-гигантов, появился любимчик. Автопроизводители накапливают огромное количество информации, чтобы обучать алгоритмы автономного вождения и другие так называемые «умные» функции в машинах. Китайские власти все чаще высказывают недовольство тем объемом данных, которые получают компании разных индустрий.

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«Я думаю, наша индустрия на самом деле будет поддерживаться правительством. Они понимают, что автопром — это критическая инфраструктура и критический компонент роста производства, умных технологий. А также наша отрасль соответствует программе по нулевым углеродным выбросам, которую правительство так активно проталкивает», — рассказал Брайан Гу.

Развитие электрического транспорта действительно стоит в приоритете у Китая, который поддерживает индустрию субсидиями. В то время как репрессии против бизнеса стоили интернет-компаниям миллиарды за последние несколько месяцев, производители электрокаров обошлись без существенных потерь, а цены на их акции восстановились.

Xpeng развивает свою собственную систему автономного вождения, для обучения которой необходимо огромное количество данных. Гу заявил, что новые правила сбора информации для автопроизводителей созданы не для того, чтобы «остановить инновации», а для того, чтобы «быть уверенными, что данные будут использоваться бережно».

Китайский конкурент Tesla динамично растет. 26 августа компания заявила о доходе в 582,5 миллиона долларов за второй квартал — это на 536,7 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако и убытки компании за квартал существенно выросли из-за расходов на маркетинг и увеличения производственных мощностей.

Компания уже выходит на международный рынок. Xpeng начала поставки своего седана P7 в Норвегию. Гу заявил, что Европа будет для компании первым рынком вне Китая.