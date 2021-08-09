Назван срок захвата мирового рынка электромобилями

Как минимум две трети продаж автомобилей на мировом рынке к 2040 году будут приходиться на долю электромобилей. Как пишет Bloomberg, машины с двигателями внутреннего сгорания уже максимально раскрыли свой потенциал, а электромобили дешевеют и продолжают развиваться.

Поставщик финансовой информации BloombergNEF прогнозирует, что продажи легковых электромобилей вырастут с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040-м. Лидерами по продажам аккумуляторного транспорта эксперты называют Европу и Китай. Электрокары захватывают рынок в кратчайшие сроки благодаря постоянному повышению мощности аккумуляторов, снижению цены и развитию инфраструктуры. Большую роль играет и политика мировых правительств, которые поощряют использование экологичного транспорта. BloombergNEF обращается к статистике, чтобы продемонстрировать многообещающие перспективы электромобилей на рынке.

Материалы по теме Мейд ин Чайна Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

Прежде всего пик популярности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) остался позади еще несколько лет назад. С 2015 года по настоящее время продажи неуклонно падают. Кроме того, в Европе электромобили почти достигли паритета цен с автомобилями с ДВС. Это связано с тем, что аккумуляторы для электрокаров подешевели благодаря производственным и техническим обновлениям и повышению спроса.

BloombergNEF также приводит данные, что лидирующие позиции на рынке занимают не легковые электрокары, а аккумуляторные автобусы и двух-, трехколесные автомобили. Например, в 2020 году доля мировых продаж электрических автобусов составляла 44 процента, а к 2040 году ожидается ее увеличение до 77 процентов.

Важно и то, что между Китаем и Европой развернулась гонка по созданию наибольшего количества ионно-литиевых батарей. Будучи мировым лидером в их производстве, КНР получает большую выгоду от растущего спроса на аккумуляторные блоки для электромобилей. Евросоюз пытается наверстать упущенное и ставит перед собой амбициозную цель — к 2025 году расширить производство настолько, чтобы удовлетворять внутренний спрос самостоятельно.

Для покупателей привлекательно и разнообразие выбора, которое предлагают производителя электрокаров, — на мировом рынке представлено более 500 моделей.

Аккумуляторные автомобили быстро наращивают «выносливость» — электромобили, выпущенные в 2020 году, в среднем могут проехать 359 километров без подзарядки, по сравнению со 166 километрами в 2012-м. Кроме того, заряжать электромобили становится все удобнее. В Китае и Европе количество станций для подзарядки увеличилось более чем вдвое за два года.

Очевидно, что экологичный транспорт продолжает укреплять позиции на мировом рынке. Новые виды трансмиссии, экономия топлива и удобство совместного использования (shared mobility) уже понижают спрос на нефть и будут влиять на него в будущем. Тем не менее BloombergNEF считает, что, если некоторые страны собираются достичь нулевых вредных выбросов в атмосферу к 2050 году, им нужно сделать еще больше для повсеместного внедрения электромобилей.