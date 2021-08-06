Автогиганты всерьез взялись за электрокары

Мировые автогиганты по-крупному взялись за производство электрокаров. Аналитики Bloomberg сочли серьезными намерения компаний — теперь они не только устанавливают цели по продажам, но и инвестируют в новые технологии.

Крупные автопроизводители пообещали к 2030 году снабдить электродвигателями значительную долю своей продукции. Например, Ford и Stellantis рассчитывают, что 40 процентов продаж придется на электрокары, а Volkswagen замахнулся на 50 процентов в США и 70 — в Европе.

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Однако аналитики считают, что постановка целей не дает гарантии их достижения. Другое дело — инвестиции. Под инвестициями автогигантов подразумеваются затраты на исследование и разработку новых технологий, а также капитальные вложения — на расширение и переоборудование производства.

По подсчетам Bloomberg, пять крупнейших автомобильных компаний США и Европы вложили десятки миллиардов долларов в производство электромобилей и их техническое обеспечение – разработку систем автономного вождения и «умных» устройств. Например, Mercedes-Benz потратил 13,8 миллиардов долларов из 46 запланированных, Ford 12,8 миллиардов из 30, а Volkswagen — 28,7 миллиардов долларов из 83. Причем, практически все компании рассчитывают достичь финальной суммы в ближайшие пять лет.

Амбициозные цели по продажам электромобилей вкупе с огромными капитальными затратами говорят о твердом стремлении автопромышленности стать чище. Ведь специально закупленное и настроенное для производства конкретных моделей электрокаров дорогостоящее оборудование перепрофилировать проблематично — значит, обещания компаниям будет сложно нарушить.

К тому же, электромобили сейчас пользуются спросом, поскольку мир постепенно отказывается от дизельного топлива. В Европе, например, весной 2021 электрокаров продали вдвое больше, чем годом ранее.

Тем не менее, Германия не сумела сдержать обещание и вывести на дороги миллион электромобилей к 2020 году. Цели удалось достичь спустя полгода, причем полностью от электричества работают чуть больше половины этих машин. Остальные — гибриды на топливных элементах.