Китай поможет решить глобальную экономическую проблему

Китай поможет миру справиться с проблемой нехватки микросхем, затормозившей глобальную экономику. Корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) решила вложить 8,87 миллиарда долларов в строительство нового завода в Шанхае, что приведет к значительному увеличению производственных мощностей в стране. Об этом пишет Bloomberg .

Компания подписала соглашение о создании завода по производству полупроводников в Линь-Ганг, шанхайской зоне свободной торговли, где отменены пошлины. Такие области были выделены на территории Китая для привлечения иностранных инвестиций и развития торговли. Завод будет рассчитан на выпуск 100 тысяч 28-нанометровых пластин в месяц. Компания зарегистрирует его как совместное предприятие с правительством Шанхая с уставным капиталом в 5,5 миллиарда долларов, в котором фирме будет принадлежать не менее 51 процента. После обнародования проекта акции SMIC подскочили на 2,7 процента в Гонконге и на 4,8 процента в Шанхае.

Шанхайский завод — уже второй крупный проект SMIC по расширению производства полупроводниковых материалов. Компания планирует построить фабрику в южнокитайском Шэньчжэне стоимостью 2,35 миллиарда долларов. Она будет выпускать до 40 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. SMIC стремится укрепить свое лидерство в производстве микросхем в Китае и одновременно увеличить долю страны в мировых поставках полупроводников. Сейчас все заводы компании уже работают на полную или почти полную мощность.

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Ширина интегральных микросхем уменьшается каждый год с появлением новых технологий, но спрос на более старые, но надежные 28-нанометровые устройства остается стабильно высоким. В этом году потребность в таких полупроводниках стала рекордной — мировая экономика переживает острую нехватку чипов для производства автомобилей. Микросхемы необходимы для оборудования современных машин сложной электроникой, которая управляет развлекательными системами, функциями безопасности и передовыми вспомогательными средствами вождения.

В течение 2021 года автопром вынужден сокращать выпуск машин из-за того, что производители чипов переориентировались на рынок бытовой техники, так как популярность этой группы товаров взлетела во время локдауна. Дефицит заставил Toyota Motor сократить выпуск автомобилей в два раза, крупнейший завод Volkswagen перешел на одну рабочую смену вместо трех, а Volvo Cars и вовсе остановила свой завод в шведском городе Торсланд. Кризис затронул даже электромобильного гиганта Tesla, который временно прекратил выпускать машины в Китае.