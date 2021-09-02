Tesla остановила производство из-за глобальной проблемы

Американский производитель электрокаров Tesla столкнулся с глобальной проблемой — из-за дефицита чипов по всему миру компании Илона Маска пришлось приостановить производство на заводах в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Нехватка полупроводников отразилась на выпуске кроссовера Model Y — на четыре дня встала производственная линия электронных систем контроля. Источники отмечают, что в настоящий момент линия уже возобновила свою работу.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, розничные продажи машин в стране — крупнейшем рынке электрокаров — в июле снизились на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,52 миллиона единиц продукции. Ожидается, что в августе продажи упадут на 13 процентов.

Автомобильная индустрия, по оценкам аналитиков, пострадала от пандемии и вызванных ею нарушений в поставках больше всего. Более половины опрошенных менеджеров по логистике признались, что испытывали «очень значительные» перебои.

Крупнейший в мире поставщик автозапчастей Bosch заявил о необходимости пересмотреть цепочку поставок из-за глобального дефицита чипов. В компании заметили, что в будущем потребность в микросхемах будет только возрастать из-за набирающих популярность электромобилей.

Автомобилестроение по всему миру переживает не лучшие времена. Так, производство машин в Великобритании достигло исторического минимума с 1956 года. Эксперты называют глобальный дефицит полупроводников главной причиной случившегося.

Ранее об остановке или сокращении производства сообщили многие мастодонты автомобильной промышленности: Volvo , Toyota, Audi и другие.