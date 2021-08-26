Британцы произвели катастрофически мало машин

Уровень продаж автомобилей в Великобритании упал до минимума с 1956 года

В июле 2021 года британские автопроизводители выпустили катастрофически мало машин — уровень продаж за этот период упал до минимума за тот же период с 1956 года. Как пишет Reuters, по автомобильной промышленности Великобритании ударили пандемия COVID-19, глобальный дефицит полупроводников и нехватка рабочей силы.

Общество производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT) отметило падение объема продаж на 37,6 процента — в июле он составил 53,4 тысячи автомобилей.

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Эксперты связывают снижение производства с ростом числа заболевших коронавирусом. Национальная служба здравоохранения Великобритании отправляет на самоизоляцию всех, кто контактировал с носителем вируса, — из-за этого на предприятиях не хватает персонала.

Однако, как заявляет гендиректор SMMT Майк Хоуз, коронавирусные ограничения — меньшая из бед для автопромышленности. Важнее — кризис полупроводников, от которого продолжают страдать автомобильные компании по всему миру. Из-за нехватки микросхем некоторым автогигантам пришлось сократить производство — среди них Volkswagen, Toyota и Volvo.

В скором времени ситуация на рынке полупроводников может наладиться. Китайское правительство опубликовало данные, согласно которым производство полупроводников и микрочипов выросло на 47,7 процента по сравнению с 2020 годом. За июль производителям в Китае удалось выпустить 31,6 миллиарда компонентов — рекордное количество за все время.