Apple избежала главной проблемы мирового бизнеса

Мировой дефицит чипсетов не повлиял на продажи продукции Apple в США. Компания своевременно закупила необходимый объем микросхем и избежала дефицита, ставшего главной проблемой мировых производителей электроники. Продажи iPhone в американских розничных магазинах остались на прежнем уровне по итогам июля, хотя обычно они падают в преддверии осенней презентации новой модели. Об этом говорится в ежемесячном отчете Wave7 Research, пишет PCMag.

Больше всего пострадали производители Samsung и OnePlus. В конце июля компания Qualcomm — основной поставщик чипсетов для смартфонов Samsung, OnePlus и Apple — сообщила о превышении спроса над предложением на ее продукцию. Эта новость не стала проблемой для Apple, которая заблаговременно побеспокоилась о закупке микросхем. Наименьшие финансовые потери зафиксированы в розничных магазинах, где доля iPhone превышает остальные смартфоны.

Дефицит комплектующих может замедлить стремительный взлет OnePlus в США, считают эксперты. В июле смартфон Nord N200 занимал первое место по продажам в интернет-магазине T-Mobile, а компания показывала 20-процентный рост. В августе он замедлился на 10 процентов из-за нехватки устройств. Несмотря на последнее снижение, OnePlus перехватил лидерство у Samsung, поскольку в американских магазинах закончились недорогие модели южнокорейского производителя. В этих условиях Samsung сделал ставку на премиальные смартфоны, модели Galaxy S21 и Galaxy S21 заняли первое место в июле по продажам. Эксперты прогнозируют, что перебои с поставками Samsung продлятся до конца года. В компании ответили, что ощущают нестабильность рынка из-за недостатка чипов, но прилагают усилия для смягчения последствий.

В середине августа крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) стал самой дорогой компанией в Азии, обогнав китайского технологического гиганта Tencent. Это произошло на фоне дефицита полупроводников и перебоев с поставками. Также лидерство TSMC состоялось из-за ужесточения Китаем политики в отношении местных IT-компаний, что понизило их стоимость.