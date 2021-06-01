Раскрыт новый гаджет Apple

Apple работает над гаджетом, который будет представлять собой умную колонку и телеприставку одновременно. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).
Новое устройство будет сочетать в себе умную колонку по типу HomePod и телеприставку Apple TV. Девайс получит дисплей, с помощью которого пользователи смогут общаться посредством видеосвязи через FaceTime. Также в компании работают над колонкой HomePod со встроенным экраном.
Раскрывая планы компании, Гурман рассказал, что Apple действует согласно стратегии по выпуску большого количества различных девайсов и аксессуаров для дома и офиса. Специалист отметил, что выпуск умного гаджета с дисплеем обоснован тем, что похожие продукты набирают популярность в мире, и американский IT-гигант намерен навязать конкуренцию на рынке.
В том же отчете Марк Гурман рассказал, что до конца года компания представит обновление беспроводных наушников AirPods. В начале 2022 года Apple выпустит AirPods Pro второго поколения, которые должны получить датчики для отслеживания физической формы и активности.
На презентации в октябре Apple представила компактную умную колонку HomePod Mini. Оригинальный смарт-динамик HomePod был выпущен в 2017 году, в продажу колонка поступила в январе 2018 года.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что до конца года Apple намерена перевести все свои компьютеры с процессоров Intel на чипы собственного производства. Также в компании запланировали выход серии профессиональных компьютеров Mac Pro с процессорами на 20 и 40 ядер.