Apple выпустит 40-ядерный процессор

Apple намерена кардинально обновить линейку компьютеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Планами компании поделился автор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Специалист предсказал полное обновление актуальной линейки компьютеров Mac, что связано с выходом более производительных процессоров от Apple. В первую очередь компания выпустит MacBook Pro в двух версиях — с экраном на 14 и 16 дюймов. Девайс получит новый корпус, увеличенное количество портов и магнитное зарядное устройство MagSafe. Анонс ноутбука состоится летом.

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До конца года компания представит новые MacBook Air, iMac, Mac mini и серию профессиональных компьютеров Mac Pro. Последние будут комплектоваться процессорами с 20 или 40 ядрами. В первом случае чип будет состоять из 16 высокопроизводительных и четырех энергоэффективных ядер, во втором — получит 32 и 8 ядер соответственно. Специалист объяснил, что высокопроизводительные ядра будут задействованы при сложных вычислениях, тогда как при обычный работе процессор будет полагаться на ядра с пониженным потреблением энергии.

Про новые чипы известно, что они будут поддерживать более продвинутую технологию машинной обработки Neural Engine. Также в компьютеры можно будет добавить большее количество портов Thunderbolt.

Чипы нового поколения позволят комплектовать Mac Pro 64 или 128 гигабайтами оперативной памяти. Компьютеры будут выходить с видеокартами от AMD. Новые девайсы получат более компактные габариты, чем выпущенные в 2019 году Mac Pro из актуальной линейки. Благодаря новым процессорам от Apple объем оперативной памяти в MacBook Pro будет ограничен 64, а не 16 гигабайтами.

Кроме ноутбуков и Mac Pro в американской компании работают над апгрейдом бюджетного настольного компьютера Mac mini. Запланированная версия устройства будет иметь четыре порта для подключения аксессуаров вместо двух. На апрельском мероприятии Apple планировала представить iMac с увеличенной диагональю дисплея, однако разработка данной модели была приостановлена — вероятно, к этому вопросу вернутся позднее.

Пожелавшие сохранить анонимность источники рассказали Марку Гурману, что основной целью обновления является полная замена текущих компьютеров на базе процессоров Intel к 2022 году. Apple анонсировала отказ от чипов Intel на прошедшей в июне WWDC, в ноябре компания представила первые компьютеры на основе процессора M1.

В конце 2020 года источники Bloomberg рассказали, что Apple планирует выпустить серию новых чипов. В частности, инсайдеры упомянули Mac Pro с 32-ядерным процессором.