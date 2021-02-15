Intel высмеяла компьютеры Apple

Intel запустила рекламную кампанию, в которой противопоставила ноутбуки на базе своих процессоров компьютерам Apple. Реклама от американской компании появилась в Twitter-аккаунте Intel.

В сообщении маркетологи крупного производителя процессоров делают акцент на производительности компьютеров на базе Intel. Слоган кампании — «Только ПК может быть одинаково полезен и ученым, и геймерам». С помощью игры слов Intel высмеивает компьютеры на базе Apple. «Если у вас достаточно мощности, чтобы запустить ракету (rocket launch) и игру Rocket League, вы определенно не на Mac», — говорится в сообщении.

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В соцсетях также распространяется ссылка на ролик популярного в США блогера Джона Реттингера (Jon Rettinger). Согласно пометке, спонсором видео выступила Intel. Блогер сравнивает MacBook Pro на процессоре M1 с ноутбуками серии Intel Evo. Автор делает акцент на том, что Intel предлагает более универсальный продукт для работы и развлечений.

На видео Реттингер напомнил зрителям, что девайсы Apple не предназначены для геймеров. Блогер также подчеркивает, что Mac не имеет сенсорного экрана и не поддерживает ввода информации с помощью стилуса — в отличие от ноутбуков Intel. Автор не упоминает серию iPad Pro, у которых есть подобный функционал.

«Если вы ищите хороший ноутбук в 2021 году, нужно учесть множество вещей. Выбор процессора может быть важнее, чем вы думаете», — заключает видеоблогер.

Ранее Intel опубликовала результаты тестов процессоров собственного производства и чипов Apple M1. В презентации проекта говорится, что процессоры Intel отличаются более высокой производительностью и лучше оптимизированы под игры, чем конкурентная продукция. Apple заявила об отказе от чипов Intel в пользу компонентов собственного производства на летней конференции WWDC-2020.