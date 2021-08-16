Наука и техника
 
Последние новости
Кадыров призвал готовиться к худшему из-за талибов
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Обнаружена первая рязанская берестяная грамота
Оценена помощь союзников Украины в создании «москитного флота»
В Таджикистане приземлился самолет с афганскими военными
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Самолет ВВС Афганистана сбила ПВО Узбекистана
Задержанная в Москве блогерша рассказала подробности инцидента 
Новости партнеров
Прослушать новость

Описано будущее рынка электромобилей

По оценке Foxconn, к 2035 году каждый пятый продаваемый автомобиль будет электрическим
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mark Hertzberg / Globallookpress.com

Компания Foxconn предсказала, что через четыре года каждый пятый продаваемый автомобиль в мире будет электрическим. Об этом сообщает издание Digitimes.

Журналисты ссылаются на отчет тайваньской компании, в котором описываются перспективы рынка электромобилей. В нем корпорация позитивно оценивает свои позиции на данном сегменте с учетом старта производства на заводах в США и Таиланде. Также Foxconn объявила о запуске совместного предприятия с японской компанией Nidec, которое займется разработкой электродвигателей.

По слова председателя Foxconn Янг-Вэй Лю (Young-way Liu), к 2025 году сегмент электромобилей составит около 20 процентов от общего автомобильного рынка. Таким образом, каждое пятое авто будет передвигаться на электрической тяге. Данный сегмент оценивают примерно в 600 миллиардов долларов, и этот показатель только продолжит расти. В Foxconn полагают, что компании удастся получить по меньшей мере пять процентов от глобальной доли на рынке электромобилей.

Первым клиентом для корпорации окажется американская компания Fisker, для которой с 2023 года Foxconn планирует производить до 150 тысяч электрокаров в год. Ежегодно объемы производства будут расти до 300-500 тысяч единиц. Завод в Таиланде сконцентрируется на выпуске компонентов для авто.

В США ряд штатов в будущем планирует запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем. В частности, реализация машин на бензине будет ограничена в Калифорнии с 2035 года. При этом жителям штата не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы условия успеха электрокаров в России
За ввоз электромобилей в Россию заставят платить
В США откажутся от продаж машин на бензине
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
04:38 7 августа

Узбекистан использовал российские дроны у границы с Афганистаном

02:00 3 июля

Ученые выяснили причину гибели мамонтов

13:1912 августа

Предсказаны катастрофические последствия таяния льдов для климата

Наука и техника00:0330 июня
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)

«Они были обречены»

50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
12:4212 августа

Взрыв наушников привел к смерти человека

12:1412 августа

Выявлена опасность восстановления лесов

11:0412 августа

Назван срок превращения коронавируса в обычную простуду

Наука и техника00:01 9 июня

«Два солнца на небосводе светить не могут»

Как и за что Сталин пытался уничтожить маршала Жукова
06:1212 августа

В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса

09:4212 августа

В США призвали игнорировать нарушение кораблями НАТО и Швеции границ России

07:5912 августа

Россиянам назвали способ восстановить поврежденные вирусами файлы

Россия
Стали известны подробности убийства гражданки Белоруссии в Москве
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Торговые сети назвали эффективной программу «Миллион призов»
Москвичам пообещали 32-градусную жару
«Из гранатомета в окно стрелял Басаев»
В 1995 году террористы атаковали Буденновск. Штурм больницы — глазами заложника
Станция Крюково предстоящего МЦД-3 откроется после реконструкции в 2023 году
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Все материалы
Мир
Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют
Новая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Все материалы
Бывший СССР
Алиев обвинил Армению в отсутствии ответа на мирный договор с Азербайджаном
Украине предрекли «неприятный сюрприз» во время визита Меркель
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Националисты избили украинского журналиста возле офиса Зеленского
Украину предупредили о дефолте из-за одной проблемы
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Российской оборонке стало не хватать денег
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«МегаФон» разработал тариф для бесплатного общения с семьей
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Россияне начали массово изымать деньги из банков
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз
«Девушку посылали на верную гибель»
Как советская разведчица готовила ликвидацию Гитлера и стала прообразом радистки Кэт
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Toyota и Lego сделали из детского конструктора Supra в масштабе 1:1
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы