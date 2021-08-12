Названы условия успеха электрокаров в России

Россияне чаще пересаживаются на электрокары не из-за экологической осознанности, а ради экономии. При этом население ряда регионов, которые находятся по соседству с азиатскими странами и имеют доступ к подержанным авто, меняют бензиновые машины на электромобили охотнее, чем в остальных субъектах. Эксперты консалтинговых компаний Vygon Consulting и Autostat назвали условия успеха развития безопасного для природы транспорта в России, сообщает Bloomberg.

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Более одной пятой всех электромобилей, импортированных в страну с января по май 2021 года, приходились на Хабаровск и другие города Дальнего Востока. В Москве, где проживают вдвое больше людей, зафиксировали всего 14 процентов продаж автомобилей на батареях.

Как отмечают аналитики, Дальний Восток не является образцовым по экологической ситуации, но имеет определенные особенности в экономике за счет удаленности от запада страны. В регионе более высокие цены на бензин, чем в среднем по России, по данным Федеральной службой государственной статистики, на конец июля наценка составила шесть процентов. При этом электроэнергия более дешевая, чем в других субъектах, за счет госсубсидирования на экономическое развитие территории. Использование транспорта, который можно зарядить, помогает экономить многим автовладельцам.

«Первым автомобилем с акумуляторным питанием, который я пригнал себе по цене около 600 тысяч рублей, был подержанный Nissan Leaf пять лет назад. Покупка озадачила друзей и соседей в родном Хабаровске, но с тех пор многое изменилось. У жителей есть легкий доступ к подержанным электромобилям по сниженным ценам, импортируемым из Японии. Электрокары уже встречаются на каждом шагу. Люди даже вешают розетки на балконы, чтобы заряжать авто», — рассказал 31-летний владелец автомастерской в Хабаровске Дмитрий Унагаев, который с тех пор перешел с Leaf на подержанный Tesla.

Старший консультант московской компании Vygon Consulting Евгений Тыртов добавил, что потребители готовы массово скупать электрические автомобили в том случае, если те становятся более экономичными, чем традиционные. По подсчетам специалистов, средняя экономия на бензине подержанного Nissan Leaf на Дальнем Востоке составляет около 40-50 тысяч рублей в год по сравнению с использованием отечественного автомобиля Lada Granta.

В августе консалтинговая компания КБ «Стрелка» представила свое исследование по загрязнению городов токсичным газом диоксидом азота, который в том числе вырабатывается при сжигании бензина в двигателях автомобилей. От опасных выбросов страдают не только промышленные центры, но и крупные города страны, самым загрязненным городом-миллионником стала Москва. Эксперты отметили, что улучшению ситуации с воздухом может способствовать развитие инфраструктуры для электротранспорта и помощь жителям в приобретении электромобилей на льготных условиях. К 2024 году в стране планируют выпустить 25 тысяч отечественных электрокаров и установить девять тысяч зарядных станций, указано в пояснительной записке социально-экономической инициативы «Технологический рывок».